هكذا احتفل صابر الرباعي بالذكرى الـ٦٤ لعيد الجمهورية التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان صابر الرباعي، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بعيد الجمهورية التونسية.

وكتب الرباعي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏هي أرضي الطيبة فيها أحلام الصبا.. هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالأمان.. عاشت تونس حرة أبِيّة.. عيد الجمهورية".

جدير بالذكر أن تونس تحتفل يوم ٢٥ يوليو، بالذكرى الـ٦٤ لعيد الجمهورية، الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة ١٩٥٧.

وطرح مؤخرا الفنان صابر الرباعي كليب "المعطف" وهو من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، من إخراج وليد ناصيف.