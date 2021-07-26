شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال رئيسًا للجنة التحكيم لمهرجان المسرح الحر بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان المسرح الشباب الحر بالأردن المخرج خالد جلال لرئاسة لجنة تحكيم المهرجان الذى سيقام من 31 يوليو إلى 5 أغسطس 2021على مسارح المركز الثقافي الملكي، كما اختارت اللجنة أيضًا كل من الفنانة مرام أبو الهيجاء "الأردن" والدكتورة إنجي البستاوى "مصر" والدكتور هشام زين الدين "لبنان" أعضاء فى لجنة التحكيم

يذكر أن المخرج خالد جلال قال في لقاء له في برنامج من مصر الذى يذاع على قناة سى بى سى إنه خلال دفعات مركز الإبداع قدم العديد من العروض الناجحة التى قدمت فنانين أصبحوا نجوم على الساحة الفنية الآن، فأول دفعة من مركز الإبداع قدمت هبوطًا اضطراريًا وكان عرضًا ناجحًا جدًا وكان هناك العديد من النجوم الذين حرصوا على حضوره أكثر من مرة ، ويليه عرض قهوة سادة الذى صدر للساحة الفنية العديد من النجوم مثل محمد فراج وحسام داغر ومريم السكرى وغيرهم، ثم عرض بعد الليل وكان بطولة فنانين أصبحوا أيضا نجوم الآن مثل محمد عز ومحمود الليثى وميرنا وليد.

وأضاف المخرج خالد جلال أن السر كله يكمن فى الاختبارات، فالاختبار يمتد لحوالى ستة أشهر كاملين ويكون الهدف الأساسى أن يقع الاختيار على أشخاص أسوياء نفسيًا، فنحن نعمل على صنع بنى أدم ليس فنانًا فقط فالنجم له صناعة أخرى وهو يولد لديه معطيات فريده من حيث الذكاء والسلوك وهذا ما يجعله يسبق غيره .



د.انجى البستاوى د.انجى البستاوى



اللجنه العليا المنظمة اللجنه العليا المنظمة

وتابع جلال ، خلال الستة أشهر نختار ١٠٠ شخص وأكون على ثقة أن هناك على الأقل ٥٠ شخص منهم سيصبحون نجوم ، فهناك البعض منهم لم يستطع تكمله الورشة لأن بها الكثير من الخشونة والتعب والشقى والإنضباط والضغط النفسي الكبير كى يكونوا مهيئين لأى موقف صعب من الممكن أن يوضعوا فيه بعد تخرجهم من مركز الإبداع ، ودائما أقول أنا أكثر شخص لديه أبناء فى العالم ، وأتذكر ممثله من الدفعة الاولى " إيمان غنيم " كانت تؤدى مشاهد فى مسلسل عادل إمام الذى هو بالمناسبة يحب مركز الإبداع جدا ، وعندما رأى أداءها سألها " أنت من عند خالد جلال " فأجابت وهى مندهشة بنعم فقال طريقة أبناء خالد جلال معروفة .