أسعد أبو خليل يعلن انه من كمبوديا بسبب اليسا ويصفها بالمؤدية.. فكيف ردت عليه؟

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:52 صباحاً - هاجمت الفنانة اللبنانية اليسا مواطنها الكاتب أسعد أبو خليل، المقيم في الولايات المتحدة، وذلك بعد قيام الاخير بقوله انه من كمبوديا اذا كانت اليسا مثل لبنان.

وجاء كلام أبو خليل ردا على تغريدة للاعلامية مريم البسام، رئيسة قسم الاخبار في تلفزيون الجديد، قالت فيها: “اليسا متل لبنان كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك” ليعلق ساخرا: “إذا أليسا مثل لبنان أعلن أنني من كمبوديا لا من لبنان”.

بدورها لم تتأخر اليسا في الرد عليه بالقول: “ما بستبعد تكون من كمبوديا لأنو ما إلك شي باللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد. خليك عم تنظّر من أميركا عن محور الممانعة”.

وعاد ابو خليل وغرد عبر حسابه كاتبا: “كيف تستطيع المؤديّة, أليسا, أن تردّ على تغريداتي وهي حجبتني من سنوات عن صفحتها (الرصينة, طبعاً)؟”.