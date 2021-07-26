شاهد كيف احتفلت جينيفر لوبيز بعد ميلادها مع بن أفليك

عيد ميلاد لوبيز الـ52 هو الأول الذي تقضيه في أحضان حبيبها النجم بن أفليك، وذلك بعدما انفصلت عن خطيبها أليكس رودريجيز وهو الأمر الصادم للعديد من محبي لوبيز، خاصة أنهما كانا نموذجا للسعادة في كل صورهما، حتى أنه اشتري لها سيارة بورش 911 GTS في عيد ميلادها عام 2019، وكانت دائما ما تتحدث لوبيز عنه وعن دعمه لها ووقوفه إلى جوارها، ولكن الوضع تغير هذا العام، خاصة بعدما انفصلت عنه وعادت لحبيبها الأول النجم بن أفليك بعد حوالي 18 عاما.

ويبدو أن الثنائي أفليك ولوبيز يخططان للإقامة معا، حيث رصدت عدسات المصورين النجمة جينيفر لوبيز وهي في زيارة لمدرسة سانتا مونيكا مع ابنها ماكس، وذلك وسط شائعات بأنها تفكر في الانتقال لتكون أقرب إلى حبيبها بن أفليك، ويبدو أن لوبيز اتخذت خطوة أخرى نحو الانتقال الدائم إلى جنوب كاليفورنيا.

فيما رصدتهما عدسات المصورين وهما يتجولان في قصور واسعة، بما في ذلك منزل ضخم بقيمة 65 مليون دولار وهو جزء من Billionaires Row في توني هولمبي هيلز على الجانب الغربي.