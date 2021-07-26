شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تطرح تيزر أغنيتها الجديدة "الجو حلو" وتشوق جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، تيزر أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحمل التيزر أجواء الصيف المبهجة، وشوّقت نيكول سابا جمهورها بطرح الكليب خلال أيام.

وتعود النجمة اللبنانية نيكول سابا، من خلال أغنية "الجو حلو"، بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل‪.

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية أخرى لها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب‪.

وكانت النجمة اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت حفلا غنائيا على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "حفضل أحلم".

وحرصت نيكول على تحية الجمهور وقامت بتهنئتهم بعيد الأضحى، وتمنت الخير والأمان لمصر ولبنان والعالم العربي، واستكملت وصلتها الغنائية الاستعراضية بالعديد من أغانيها التى تألقت بها طوال مشوارها الفني وتخلل الحفل العديد من الصور الـ"سيلفي" مع معجبيها.