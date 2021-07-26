فيديو| طرح برومو جديد لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرحت شركة "سينرجي"، مساء الأحد، برومو جديد لفيلم "موسى".

ونشرت سينرجي، البرومو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بين خوف يحيى وشجاعة موسى قصة كبيرة هنعرفها يوم ٨/١١ في دور العرض.. انتظرونا".

وظهر خلال البرومو بطل الفيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يتحول إلى روبوت.

تدور أحداث فيلم "موسى" في إطار خيالي حول شاب يقوم باختراع روبوت مما يقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، سارة الشامي، كما تشارك به مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.