نوال الزغبي تحقق رقمًا قياسيًا في أيام.. “أرقص”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “أرقص” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي أكثر من مليوني مشاهدة بعد 4 أيام على صدوره عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد. وكليب الأغنية صوّرته نوال مع المخرج فادي حداد بفكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية الراقصة.

وتعتبر “أرقص”، هي أوّل أغنية تفرج عنها نوال الزغبي من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”. وتصدّر هاشتاغ اسم الأغنية “#أرقص” قائمة الترند عبر موقع “تويتر” طيلة الساعات الماضية، إذ عبّر عدد كبير من محبّيها عن إعجابهم الكبير بالعمل.

الجدير ذكره أن ألبوم نوال الزغبي الجديد “عكس الطبيعة” يتضمن 4 أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية لبنانية وأخرى خليجية، ستصدرها تباعًا في الأيام المقبلة.