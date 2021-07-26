شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان التت.. أوكا يطرح ثانى أغنيات ألبومه الجديد "محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات أوكا، مهرجان "التت" وهى ثانى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "محمد صلاح"، من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر أوكا.

وكان مطرب المهرجانات أوكا، قد طرح الأسبوع الماضى أول أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "محمد صلاح"، بمهرجان بعنوان "معايا السكة"، والأغنية كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر أوكا.

وانتهى مطرب المهرجانات أوكا من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذى أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، ويضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هي: "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إيه"، ويعتمد أوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا، حيث الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.

وتعد أبرز أغنيات ألبوم أوكا الجديد هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم وهو "محمد صلاح"، وهو ما يلفت النظر لسبب تسمية ألبومه بهذا الاسم، وتكون أغنية ضمن ألبومه الجديد بل وهى الأغنية الرئيسية له، وإذا بحثنا عن الأمر فنجد أن الاسم ليست له علاقة بلاعب الكرة المصرى ولاعب ليفربول محمد صلاح، ولكن يرجع هذا الاسم أيضًا لأسم "أوكا" الحقيقي وهو محمد صلاح.

وتتناول أغنية "محمد صلاح" قصة حياته وكفاحه في بناء نفسه منذ البداية، والأغنية من كلماته وألحانه، والتي سيقوم بتصويرها أيضا على طريقة الفيديو كليب فيما بعد، وسيطرح أوكا أغنيات الألبوم تباعا بمثابة أغنية كل أسبوع أو أسبوعين خلال الفترة المقبلة، وجميع الأغانى ستكون بمفرده دون وجود أي مطربين على شكل دويتو، ويمتاز الألبوم باختلاف الأغنيات عن بعضها من حيث الموسيقى والتوزيع.