الملكة إليزابيث في عطلتها الصيفية الأولى من دون زوجها الأمير فيليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الملكة إليزابيث الثانية إجازتها الصيفية التقليدية في اسكتلندا من دون أن يشاركها الأمير فيليب يومياتها. وبحسب ما ذكر موقع “مترو” البريطاني، ستقيم الملكة في قلعة بالمورال، في أول عطلة منذ وفاة زوجها دوق إدنبرة في نيسان.

ومن غير المرجح أن تبقى الملكة بمفردها لفترة طويلة، حيث سيزورها أفراد عائلتها لقضاء بعض الوقت معها في المرتفعات الاسكتلندية. وأظهرت صورة نشرها الحساب الرسمي للعائلة المالكة على “تويتر” بعد وفاة فيليب، الملكة وزوجها الراحل محاطين بأحفاد أحفادهما في المنزل الاسكتلندي.

يذكر أنّ الأمير فيليب توفي عن عمر يناهز 99 عاماً في 9 نيسان، بعد قرابة 74 عاماً من الزواج. وكان المنزل ملاذاً مفضلاً للعائلة المالكة منذ أيام الملكة فيكتوريا، ويعتبر مكاناً للعائلة للاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة الريفية.

تقليدياً، تتميّز بداية فترة إقامة الملكة في بالمورال باصطفاف حرس الشرف الذي ظهر في القلعة بعد أيام قليلة من وصولها.

ستواصل الملكة العمل بعد السفر من قلعة وندسور. وتتلقّى إحاطات سياسية يومية ووثائق مجلس الوزراء وأوراق حكومية أخرى من وزراء وممثلي الكومنولث والدول الأجنبية. وسيتمّ إرسال الوثائق من قبل أمناء سرها الخاصين في الصناديق الحمراء التقليدية التي يستخدمها وزراء الحكومة أيضاً لنقل المعلومات السرية.