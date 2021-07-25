زوجة روبن ويليامز تكشف بعد انتحاره: شُخِّصَ بالباركنسون عن طريق الخطأ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تعلم عائلة روبن ويليامز حقيقة معركته الشجاعة مع الاكتئاب والقلق إلّا بعد وفاته. كان الممثل يعيش مع الخرف الناجم عن أجسام ليوي الذي لم يكن قد اكتُشف، قبل أن ينهي حياته بشكل مأسوي في أيلول 2014. غالباً ما يتم تشخيص الحالة بنحو خطأ مرضَ الألزهايمر أو مرض باركنسون، وهو ما حدث للأسف في حالة الممثل المحبوب، بحسب ما أفاد موقع “ميرور” البريطاني.

تم تشخيص روبن عن طريق الخطأ بأنه مصاب بمرض باركنسون قبل أشهر من انتحاره، ولم تعلم زوجته سوزان شنايدر ويليامز بأنّ زوجها يعاني بالفعل حالة مختلفة، حتى تشريح الجثة.

قد يكون الخرف الناجم عن أجسام ليوي تجربة مروّعة للمرضى الذين يعانون أعراضاً تتراوح بين فقدان الذاكرة والهلوسة والرعشة.

يسبّب المرض تكوين رواسب البروتين في الخلايا العصبية المسؤولة عن التفكير والذاكرة والحركة.

في الأشهر التي سبقت وفاته، قيل إنّ ويليامز حطّمته مشاعر جنون العظمة. وقالت مصادر إنه في ذلك الوقت كان يرتبك كثيراً، لدرجة أنه كافح لتذكّر نصّه وخطواته أثناء تصويره الجزء الثالث من فيلم Night at the Museum عام 2014.