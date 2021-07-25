إيان يرنّم لبيروت في الذكرى الأولى لانفجار 4 آب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحياءًا للذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، يطلّ الفنان اللبناني إيان ضيفًا على حلقة خاصة من برنامج “مش وحدك” تقديم الإعلامية سيران سمرجيان تحت عنوان “لبيروت سلام”، عبر شاشة “سات ٧”.

الحلقة سيتم تصويرها يوم غد الإثنين في مرفأ بيروت على أن تعرض يوم 4 آب/أغسطس، إذ يستضيف برنامج “مش وحدك” من خلالها أهالي الضحايا والمتضررين من الإنفجار بجو من الإيمان والرجاء.

وجاء اختيار الفنان اللبناني إيان لإحياء ذكرى انفجار المرفأ لاعتباره واحدًا من أبرز نجوم الجيل الجديد، وشعبيته تمثّل نبض الشباب اللبناني.

يذكر أنّ برصيد الفنان إيان مجموعة كبيرة من الترانيم التي صدرت ضمن ألبوم ديني يحمل اسم “أتيت لأنظر عينيك”، فضلًا عن باقة من الأغنيات الناجحة ونذكر من بينها “نيالو قلبي”، و”حبيبة قلبي”، و”ما ندمت”، و”منك مهم”.