فيلم الرعب "أولد" ينتزع صدارة إيردات السينما الأمريكية

والفيلم من بطولة ليبرون جيمس وكاساندرا ستار ومايكل بي. جوردان ومن إخراج مالكولم دي. لي.

والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند.

وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة "الأرملة السوداء" (بلاك ويدو) الذي حقق إيرادات 11.6 مليون دولار.

الفيلم من بطولة هنري جولدينج وأورسولا كوربيرو وسامارا ويفينج ومن إخراج روبرت شوينتكه.

والفيلم من بطولة وإخراج إم. نايت شيامالان ويشاركه في البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام