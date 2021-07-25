شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما عرض عقب وفاتها .. جون ترافولتا يتحدث عن آخر أعمال زوجته الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر الممثل العالمى جون ترافولتا، زوجته الراحلة كيلي بريستون من خلال الاحتفال بالعرض الأول لدورها الأخير في الفيلم في الدراما الكوميدية Off The Rails، والذى تم طرحه مؤخرًا، إذ كانت الممثلة الراحلة انتهت تمامًا من تصوير مشاهدها بالكامل قبل وفاتها العام الماضى 2020، ما جعل الممثل البالغ من العمر 67 عامًا يشارك متابعيه على موقع إنستجرام بالمقطع الدعائي للفيلم متحدثاً عن شعور زوجته الراحلة أثناء تصويره.



ترافولتا وزوجته

بدأ جون ترافولتا حديثه عن الفيلم بكتابة: "إنه آخر فيلم لكيلي لقد كانت فخورة جدًا به وبكل المواهب الرائعة التي عملت معها خلال الفيلم، أتمنى نجاح الفيلم مثلما كانت تتمنى".

وتلعب بريستون دورًا أمريكية تدعى كاسي، وهى واحدة من ثلاثة أصدقاء في الخمسينيات من العمر ينطلقون في مغامرة عبر السكك الحديدية عبر أوروبا.

الفيلم من إخراج جول ويليامسون وكتبه جوردان والر ، بدأت الرحلة المليئة بالمرح في الظهور في فبراير 2019 ، وتم تصويرها بين مايوركا وبرشلونة ولندن.