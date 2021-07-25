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شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يمارس هوايته فى العزف على البيانو مع قطته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي الحائز على الأوسكار أنتونى هوبكنز، عن جانب من هوايته المفضلة في العزف على البيانو في أحدث ظهور له داخل منزله، وهو يرتدي بدلته الكلاسيكية وقطته.
وظهر هوبكنز في الفيديو الذى نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يعزف على البيانو ويسرد احدى المعزوفات أمامه بينما تجلس على قدميه قطته.
وتصدر السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم The Father، غلاف مجلة L'Uomo Vogue العالمية بملامحه الشهيرة التي يزينها الشعر واللحية البيضاء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة من الغلاف عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشوق جمهوره بتفاصيل جديدة تطرح في العدد الأخير من المجلة.
وكان قد حرص هوبكنز، على الاحتفال بعيد الأب، على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بصورة أبيض × أسود، تجمعه في الماضي وأخري تجمعه حاليًا مع ابنه، من أجل الاحتفال باليوم العالمي للأب، الذى وافق 20 يونيو الماضى.
وكان قد كشف السير أنتوني هوبكنز عن كواليس عدم حضوره حفل الأوسكار الأخير الذى شهد تتويجه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Father الذى حقق به انجازًا كبيرًا ممثلاً في أنه أكبر ممثل يحصل على الجائزة عبر تاريخها وهو في عمر الـ 83 عاماً، حيث أكد خلال مقابلة له تناقلت تصريحاتها المواقع الأجنبية مثل الديلي ميل أنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة مطلقاً.