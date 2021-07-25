شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يمارس هوايته فى العزف على البيانو مع قطته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي الحائز على الأوسكار أنتونى هوبكنز، عن جانب من هوايته المفضلة في العزف على البيانو في أحدث ظهور له داخل منزله، وهو يرتدي بدلته الكلاسيكية وقطته.

وظهر هوبكنز في الفيديو الذى نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يعزف على البيانو ويسرد احدى المعزوفات أمامه بينما تجلس على قدميه قطته.

وتصدر السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم The Father، غلاف مجلة L'Uomo Vogue العالمية بملامحه الشهيرة التي يزينها الشعر واللحية البيضاء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة من الغلاف عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشوق جمهوره بتفاصيل جديدة تطرح في العدد الأخير من المجلة.