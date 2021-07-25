شكرا لقرائتكم خبر عن زكي فطين عبد الوهاب يحكى تفاصيل تعرضه لعملية سرقة بالمغافلة فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب، عن تعرضه لعملية سرقة في الشارع بعد أن قام السارقون بمغافلته، حيث كتب زكي فطين عبد الوهاب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "النهاردة اتعرضت لعملية سرقه فى الشارع حوالى الساعة 3 كنت رايح اشحن كارت عداد الكهرباء وكنت تعبان فقررت اخد تاكسى للبيت عشان ماكنتش قادر أمشى".

وأضاف زكي فطين عبد الوهاب: "قبل ما أوقف التاكسى كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو اربعة أشخاص واحد منهم قالى ما توطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا فى لم الحاجات".

وتابع زكي فطين عبد الوهاب: "رجعت البيت أبص فى الكيس ملقتش المحفظة، ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر"، مؤكدًا: "عملية سرقة فى منتهى الذكاء، الحمد لله الورق كان فى جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس".

يذكر أن آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مسلسل "كوفيد 25" الذى شارك فيه مع النجم يوسف الشريف حيث تكون العمل من 15 حلقة وعرض فى رمضان الماضى على شاشة قنوات ON والحياة.



زكى فطين عبد الوهاب