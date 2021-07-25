شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأجزاء الثلاثية من الموسم الأخير لـ Walking Dead من أغسطس 2021 لـ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدة تقارير أجنبية، عن مواعيد طرح الأجزاء الثلاثة للموسم الأخير من مسلسل دراما الزومبي Walking Dead، بعد طرح التريلر الدعائي الأول للموسم الحادى عشر والأخير من السلسلة الأشهر في دراما الرعب.

وشهد التريلر الكثير من الأحداث المفاجئة للجمهور، منها إبراز الشخصيات المفضلة لدى المعجبين مثل داريل، كارول، ماجي، غابرييل، حزقيال، ونيغان من بين العديد من الشخصيات الأخرى، كما كشف التريلر عن نظرة أكثر تعمقًا على Reapers وكذلك الكومنولث.

ومن المقرر أن يطرح الجزء الأول من الموسم الأخير في 22 أغسطس، وطرح الجزأين الثاني والثالث من الموسم الأخير في عام 2022، في 24 حلقة يعرض على منصة AMC Plus الأمريكية.

كشفت بعض التقارير الأجنبية عن أن قيمة التسوية التي توصلت إليها القضية المقامة بين قناة AMC وشركات الإنتاج المنفذة لمسلسل The Walking Dead، وصلت قيمتها 200 مليون دولار، تسددها القناة للمخرج الذى أطلق المسلسل عام 2010، بعد استمرار القضية لفترة طويلة في المحاكم الأمريكية بعد الخلاف الذى نشب بينهما.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المحكمة قررت أن قيمة التسوية التي ستدفعها القناة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، مع تنظيم عملية تلقى حصص الأرباح المستقبلة من صفقات البث المرتبطة بالمسلسل.

وكان قد أقام دارابونت، الكاتب والمخرج الذي أسس المسلسل في عام 2010 وأصبح ذا شعبية كبيرة لـ AMC، برفع دعوى ضد الشركة في عام 2013 بعد طرده من العرض، عندما بدأت الدعاوى القضائية، ورفضت من بعدها قناة AMC في منحه الأرباح التي يحصدها المسلسل.