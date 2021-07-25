بعد رسالتها.. شريهان ترد بهذه الكلمات على إنجي وجدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة للفنانة إنجي وجدان.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على "تويتر": "‏حبيبتي الموهوبة جداً.. تشرفت بوجودك ومسرحية (‎كوكو شانيل) هي فقط البداية.. بحبك مش وبس".

وكانت إنجي وجدان، قد وجهت رسالة سابقة لشريهان، وفيها: "بحبك بس.. شريهان".

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: " هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر مرسي، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.