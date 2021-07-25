فن ومشاهير

بعد رسالتها.. شريهان ترد بهذه الكلمات على إنجي وجدان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة للفنانة إنجي وجدان.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على "تويتر": "‏حبيبتي الموهوبة جداً.. تشرفت بوجودك ومسرحية (‎كوكو شانيل) هي فقط البداية.. بحبك مش وبس".

وكانت إنجي وجدان، قد وجهت رسالة سابقة لشريهان، وفيها: "بحبك بس.. شريهان".

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في ، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: " هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر مرسي، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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