مجدي أبو عميرة يحتفل بزفاف نجل شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك المخرج مجدي أبو عميرة، متابعيه احتفاله بزفاف نجل شقيقته رامي حسن شحاتة.

ونشر أبو عميرة، صورا من حفل الزفاف، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "سعدت جدا بحضور حفل زفاف ابن شقيقتي الغالي الدكتور رامي حسن شحاتة على عروسته الجميلة رنا محمود.. ألف مبروك وربنا يديم السعادة والهناء.. مبروك للدكتورة محبات أبو عميرة ومبروك للدكتور حسن شحاتة ومبروك للدكتور محمود عبد الحافظ وأسرته الكريمة".

المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، لديه ٣ أشقاء هم المخرج شكري أبو عميرة، والدكتورة محبات أبو عميرة، والدكتورة زينب أبو عميرة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج الكبير مجدي أبو عميرة في الدراما، كانت مسلسل "قوت القلوب" بطولة: ماجدة زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، أحمد كمال أبو رية، كارولين عزمي، ديانا هشام، وهو من تأليف محمد الحناوي.

