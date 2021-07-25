الخواتم كانت في يدها عندا الاحتضار.. أين اختفوا عند موتها؟!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أثار لغز محير لحادثة وقع في أحد مستشفيات بريطانية، الكثير من الشكوك والتحاليل المنطقية والغير المنطقية.

وبدأت فصول هذا اللغز، بعد وفاة امرأة مسنة، حيث تفاجأت أسرتها بأن جدتهم قد تعرضت للسرقة، بينما كانت في المستشفى حيث توفيت هناك.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الأحد، بأن الحادثة وقعت الشهر الماضي في مقاطعة إسكس شرقي بريطانيا.

وأدخلت المرأة التي كانت في الثمانينيات من عمرها إلى مستشفى “برومفيلد” في المقاطعة في الـ6 من يونيو الماضي، وتوفيت بعد تسعة أيام.

وبينما كان أفراد الأسرة يواجهون ألم فراق قريبتهم تفاجؤوا بأن خاتمي الزفاف الخاصة بهما اختفيا من أصابعها، أحدهما ذهبي والآخر مصنوع من الألماس.

وقالت الشرطة البريطانية إن الخاتمين لم ينزعا أثناء العلاج، ومع ذلك لم تتمكن من العثور عليهما أو تفسير سبب اختفائهما.

وذكر متحدث باسم الشرطة: “كانت الخواتم ذات قيمة عاطفية والأسرة في حالة ذهول متفهمة”.

وأضاف: “الخواتم كانت تدل على أكثر الأوقات سعادة في حياة السيدة، لكن تلك الذكريات سلبت منها.”