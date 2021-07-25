شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري على ليالى "صيف الإنتاج الثقافى" وفرقة رضا تنير ساحة الهناجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، أمس السبت، إقبالاً جماهيريًا على برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتستمر فعالياته حتى 16 سبتمبر المقبل.

وتفاعل جمهور المسرح مع روائع رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا، وأنغام الموسيقار على إسماعيل، التى تقدمها فرقة "رضا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من خلال مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، ومن المقرر أن تستمر فرقة رضا فى تقديم حفلاتها حتى 31 يوليو الجارى .

وقدمت فرقة "رضا" أمس السبت، باقة من أشهر استعراضاتها الفنية التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى العريق، منها استعراض "وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة" ومن المقرر أن تقدم الفرقة اعتبارا من يوم ٢٧ حتى ٣١ يوليو الجارى، مجموعة أخرى من أشهر استعراضاتها .

يشار إلى أن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" يتضمن طوال مدته فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" لفرقة تحت ١٨، ومسرحية "محل اللعب" لمركز الهناجر للفنون .