فيديو – ابنة كارول سماحة تضفي طابعاً خاصاً على يوم مولدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها بفيديو من احتفال ابنتها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 25 تموز (يوليو)، نشرته عبر صفحتها على “إنستغرام”.

وظهر في الفيديو احتضان تاليا والدتها وتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، متمنيةً لها عيد ميلاد سعيداً.

كارول عبرت عن سعادتها، ووصفت هذا الاحتفال بأنه أفضل احتفال وأمنية تحصل عليها في عيد ميلادها من ابنتها، كما شكرت جمهورها على رسائلهم، قائلة: “أفضل أمنيات عيد ميلاد من حبيبتي ومنكم يا رفاق… شكراً لكم على أمنياتكم الحلوة”.

يذكر أنّ كارول شاركت بأغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” للنجمة نيللي كريم الذى عُرض فى شهر رمضان، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ومن أبرز نشاطاتها خلال الفترة الماضية، تقديمها مع الفنان هاني شاكر، عملين منفصلين بطريقة الفيديو كليب، واتسمت الفكرة بطابع جديد.

كان الكليب الأول خاصاً بها والثاني لهاني شاكر، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفاً على فيديو كليب كارول، التي حلّت ضيفة على فيديو كليب شاكر.

كليب كارول حمل اسم “شكراً” من كلمات أحمد مرزوق، ألحان يوسف دميركول، أما هاني شاكر، فقد حملت أغنيته اسم “بقالي كتير” من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل.