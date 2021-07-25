جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها احتفالاً بمولدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبهرت النجمة جينيفر لوبيز الجميع خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في فيديوات وصور تستعرض من خلالها جمالها ورشاقتها احتفالاً بعيد ميلادها الـ52، الذي وافق 24 من تموز (يوليو)، حيث ظهرت في إطلالات رائعة، جعلت متابعيها في حالة من الدهشة، حيث بدأت كأنها لم تبارح الثلاثينات من عمرها.

استعرضت جنيفر رشاقتها، عبر مقطع فيديو وصور عبر حسابها على “إنستغرام”، أطلّت فيها بالمايوه وعلقت عليها كاشفة احتفالها بعيد ميلادها.

يذكر أن جينيفر لوبيز لا تتوقف عن ممارسة الرياضية، وهذا سر رشاقتها غير المسبوقة، حتى تستطيع طوال الوقت أن تقدم رقصاتها خلال الحفلات بأفضل صورة، لذلك تقضى وقتاً طويلاً فى ممارسة الرياضة.

النجمة العالمية قضت عيد ميلادها العام الماضي في الحجر الصحي، بسبب جائحة كورونا، وحرصت وقتها على تمضيته ما بين ممارسة الرياضة والسباحة.