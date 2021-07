أفضل 5 أفلام قصيرة على "نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من الصعب تجسيد مشاعر معينة في فيلم قصير مدته لا تتجاوز الـ 60 دقيقة، إذ أن عامل الطول يساهم بشكل مباشر في قصة الفيلم.

ويلجأ صناع الأفلام إلى التغلب على مشكلة قصر الفيلم من خلال القصة، التي عادة ما تكون مباشرة ومختصرة وفي بعض الأحيان مثيرة للجدل.

وتمتلك شبكة البث الإلكتروني "نتفليكس" مجموعة مميزة من الأفلام القصيرة، التي حققت نجاحاً لا يقل عن الأفلام الطويلة، يستعرضها موقع "بيست أوف نتفليكس" في التقرير التالي.

1- Resurface





يتناول قصة جندي مخضرم شارك في حرب العراق يعاني من نوبات اكتئاب وكوابيس تدفعه إلى الانتحار بسبب تجربته المريرة، ويظهر الفيلم تأثير الحرب على نفسية الجنود.

2- The White Helmets





فيلم "الخوذ البيضاء" يدور حول السوريين الذين دُمرت حياتهم بسبب الحرب، والمتطوعين الذين سخروا حياتهم لإنقاذ الناجين من الحطام، فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير في الدورة الـ89 للحفل.

3- If Anything Happens I Love You





فيلم "إذا حدث أي شيء أحبك" هو فيلم كرتوني يتناول محاولة تأقلم ثنائي مع تجربة فقد ابنتهما خلال حادثة إطلاق رصاص عشوائي على أحد المدارس.

4- World of Tomorrow





فيلم "عالم الغد" يتناول قصة فتاة تمتلك القدرة على السفر عبر الزمن إلى المستقبل القريب وتخوض مغامرة مذهلة.

5- ?What Did Jack Do





فيلم "ماذا فعل جاك"، من إخراج ديفيد لينش ويتناول قصة جريمة قتل ماكس كلج على يد جاك كروز، حيث يحاول المحقق إجبار جاك على الاعتراف بجريمته.