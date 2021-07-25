تقليد أعمى.. 5 أفلام أجنبية قادت المشاهدين إلى جرائم بشعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكن أن تلهمنا الأفلام لمواجهة مخاوفنا أو تجربة أمور جديدة، لكنها في أحيان أخرى قد تسببت في ارتكاب المشاهدين لجرائم بشعة.

ورغم أن تأثير الأفلام في الأغلب إيجابي، إلا أن البعض فشل في أخذ العبرة من قصص الأفلام الذين شاهدوها ووجدوا فيها دافعًا لارتكاب الجرائم.

واستعرض موقع "وات كالتشر" الأمريكي في التقرير التالي، أبرز الأفلام الأجنبية التي ارتكب المشاهدين جرائم بسببها.



1- Wedding Crashers





فيلم الكوميديا "ويدينج كراشرز"، يتناول قصة صديقين يتخصصان في تدمير حفلات الزفاف، وكان السبب في إلهام سيدة من كارولينا الشمالية بتسميم خطيبها كي تتخلص منه وتحصل على حضانة ابنتها.



2- The Town





فيلم "ذا تاون" بطولة بن أفليك، ويتناول قصة مجموعة لصوص يخططون لارتكاب جريمة سرقة إلا أن الأمور تزداد تعقيدًا.

حاول 3 لصوص تقليد جريمة السرقة التي تمت في الفيلم، وارتدوا نفس الأقنعة التي تم استخدامها في الفيلم، إلا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليهم في النهاية.

3- The Wild





فيلم "ذا وايلد" يدور حول شاب يتخلى عن حياة المدينة ويذهب في رحلة للبرية لكن الرحلة تنتهي بنهاية مأساوية.

عام 2013، حاول مراهق من ولاية أريزونا تقليد قصة الفيلم وذهب في رحلة انتهت بموته، بعد أن تم العثور عليه ميتًا بعد شهر على بعد ألف قدم من سيارته المهجورة.



4- Fast 2 Furious 2





فيلم "سريع جدًا غاضب جدًا" هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن وسباق السيارات "فاست آند فيوريس".

بعد مشاهدة الفيلم، قرر فتى يدعى ويليام في الـ 17 من عمره القيام بسباق سيارات مع مجموعة من الشباب الآخرين، ما أدى إلى اصطدامه بعمود إنارة ووفاته في الحال.

5- The Amazing Spider-Man 2

فيلم "الرجل العنكبوت المذهل 2"، والذي يدور حول صراع البطل الخارق سبايدر مان والشرير إليكترو.

عام 2014، حاول طفل يدعى فالنتينو تقليد الشخصية الخيالية، وحبس نفسه في غرفة منزله في الطابق الـ 19 وألقى بنفسه ليسقط صريعًا.