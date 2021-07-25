أبرز 5 أفلام رومانسية على أمازون.. مواقف لا تصدق بـ"هذا معناه الحرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض شبكة أمازون مجموعة من أفضل الأفلام الرومانسية في الفترة الحالية، من الصعب تفويتها.

ويستعرض موقع "بوب شوجر" الأمريكي في التقرير التالي أبرز الأفلام الأجنبية التي تعرض على شبكة البث أمازون برايم.



1- This Means War





فيلم "هذا معناه الحرب"، بطولة ريس ويذرسبون وكريس باين، ويتناول قصة صراع صديقين على حب سيدة أعمال ناجحة، إلا أن مهنة الصديقين الخطرة تقودهما لمواقف لا تصدق.



2- Life Itself





فيلم "الحياة ذاتها"، بطولة أوليفيا وايلد وأوسكار إسحاق، ويدور حول ثنائي ينتظر طفلهما الأول، ويختبران معًا مشاعر جديدة مضطربة.

3- The Map of Tiny Perfect Things





فيلم "خريطة الأشياء الصغيرة المثالية"، بطولة كايل ألين وكاثرين نيوتن، ويدور حول مراهقين في المرحلة الثانوية يقعان في الغرام بينما يحاولان التغلب على ملل حياتهما.



4- And So It Goes





فيلم "وهكذا تمضي الحياة"، بطولة ديان كيتون ومايكل دوجلاس، ويدور حول جد يكشف أن لديه حفيدة بالصدفة عندما تظهر على باب منزله في أحد الأيام، فيلجأ إلى جارته طلبًا للمساعدة.

5- Did You Hear About the Morgans?

فيلم "هل سمعت عن مورجنس؟"، بطولة سارة جيسيكا باركر وسام إليوت، ويتناول قصة زوجين على وشك الانفصال، تورطهما الصدفة في جريمة بالخطأ، فيخوضان مغامرة للهروب من الشرطة.



