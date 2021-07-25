شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تحتفل بمرور عام على ألبومها Folklore على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية تايلور سويفت، الاحتفال بمرور عام على إصدار ألبومها Folklore، الذي حققت نجاحًا كبيرًا وحصد جائزة جرامي، وشاركت متابعيها وجمهورها، بنسخة جديدة بديلة من أغنيتها The Lakes، وبترتيب أكثر تفصيلاً عن النسخة الأصلية.

ونشرت سويفت، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو من الإصدار الجديد، وكتبت "لقد مر عام منذ ان هربنا من العالم الحقيقي معاً وتخيلنا أنفسنا في مكان أبسط، مع الأشجار الطويلة والهواء المالح، أردت أن أعطيك النسخة الأصلية من " The Lakes "، عيد ميلاد سعيد ، Folklore ".

وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن سحب سويفت، لألبومها الجديد Fearless من سباق جوائز الجرامي وحفل جوائز الـ CMA، لهذا العام، بعد تفوقها في عدد المشاهدات الضخم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجمة البوب صاحبة الـ 31 عاماً، أكدت سحبها لألبومها Fearless من سباق الجوائز لهذا العام، بدون أي أسباب مسبقة، واستبدالها لألبومها التاسع في المنافسة على جميع الفئات المؤهلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، بيان ممثل شركة Republic Record، لموقع Billboard، الذي قال "بعد دراسة متأنية، لن يقوم تايلور سويفت بتقديم Fearless في أي فئة في جوائز Grammy وCMA القادمة لهذا العام".