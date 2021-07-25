شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة فى مهرجان رولينج لاود ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم العالمي ترافيس سكوت، جمهوره، أمس بالكشف عن أغنية بعنوان Escape Plan في مهرجان رولينج لاود ميامي، بعد أن كان قد أزال الستار عن الأغنية بمقطع قصير بلغ مدته حوالي دقيقة منذ أيام.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن سكوت قرر مفاجئة جمهوره في المهرجان بحدث جديد، وهو الإعلان عن أغنية بشكل مفاجئ، بعد تصويرها بإيام قليلة عن في طائرة خاصة ويخت، وعدد من المناطق الساحلية باهظة الثمن، التي يعتاد على إظهارها في أغانيه.

وتعد تلك الأغنية هي الأحدث من الألبوم الرابع لسكوت والذي يبدو أنه بعنوان "Utopia" وكان يروج له منذ يونيو من العام الماضي، وكان قد تحدث مع فاريتي عن ذلك خلال مقابلة في وقت سابق من هذا العام حول "The Plan"، أغنيته من الموسيقى التصويرية لـفيلم "Tenet".

وعلى جانب آخر، أكدت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر عودتها لزوجها ووالد ابنتها الوحيدة مغني الراب ترافيس سكوت، بعد انفصالهما العام الماضي، برسالة به بمناسبة يوم الأب العالمي، ونشرت كايلي صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"عيد أب سعيد.. يومًا واحد لا يكفي لتكريمك. نحن محظوظون جدا بوجودك "، وحصدت الصورة فور نشرها حوالي 11 مليون إعجاب.