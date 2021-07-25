شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عز.. 20 عامًا على العرض الأول لآخر أعمال الراحل علاء ولى الدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم غيابه منذ 18 عامًا، إلا أنه ترك العديد من الأعمال التى ما زالت تضحك الجمهور، وترسم البسمة على شفاه الجميع، ورغم تقديمه أدوارا صغيرة فى بداياته، لكنه قدم بعض الأعمال السينمائية من بطولته وظلت من أيقونات الكوميديا فى العقود الأخيرة، لكن الموت لم يمهله الكثير ليقدمه لنا، أنه الفنان الكوميدى الراحل علاء ولى الدين.

وتمر اليوم الذكرى الـ20 على العرض الأول لفيلم "ابن عز" آخر بطولات الفنان الراحل علاء ولى الدين، حيث استقبلت قاعات العرض السينمائى، العرض الأولى للفيلم صيف سنة 2001، وبالتحديد 25 يوليو من العام ذاته، وكان الفيلم آخر أعمال الفنان الراحل قبل وفاته فى 11 فبراير عام 2003، أثناء تصويره فيلم "عربى تعريفة" والذى لم يكتمل بسبب وفاته.

وفيلم "ابن عز" من بطولة علاء ولى الدين، حسن حسنى، دينا، محمود عزب، أنعام سالوسة، تأليف وإخراج شريف عرفة، سيناريو حوار أحمد عبدالله، وتدور أحداث الفيلم حول فريد عز الدين، شاب ثري يعيش حياة مترفة كلها عبث وحفلات ومظاهر زائفة، بعيدًا عن أي مسئولية أو أي محاولة للعمل الجدي، والده رجل أعمال يمتلك ثروة طائلة، يجبر ابنه على استلام أعماله كلها وإدارتها، بعد أن قرر الهرب من البلاد، وتهريب أمواله كلها، حيث يشعر أن أمره قد انكشف أمام السلطات. يقبل ابن عز أن يمسك إدارة الأمور، حتى يحاصره رجال الأمن ويقبضون عليه بتهمة الفساد والنصب والاحتيال، ولكن قبل أن يحاكم يتمكن من الهرب بمساعدة مربيه كاظم، ويستعرض الفيلم الأيام التي قضاها فريد متشردًا، قبل أن يقبض عليه من جديد ويبرأ من التهم التي لا ذنب له فيها، ويعود مرة ثانية لحياته الثرية بعد أن يصحب معه كل النماذج الفقيرة التي وقفت معه وساعدته أثناء هروبه.