شكرا لقرائتكم خبر عن دياب لـ نصر محروس: سيبنى أكل عيش ومستاهلش منك أى حاجة وحشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم دياب، أنه غائب عن الساحة الغنائية منذ فترة كبيرة بسبب وقف المنتج نصر محروس في طريقه ومنعه من الغناء، ورفع عليه قضايا والمفترض انتهاء العقد بيننا من عام 2018.

وأكد دياب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نصر محروس قدمنى للجمهور في عام 2004 ووقعت معه عقد 8 سنوات على تقديم عدة ألبومات على أن يتقاضى 50% من أجري على كل عمل فني أشارك فيه، ونتج عنهم ألبوم واحد فقط، مضيفًا: أنا مستاهلش منه أى حاجة وحشة وبغنى وطول عمرى في حالى.

ووجه دياب رسالة إلى نصر محروس قائلاً: سيبنى أكل عيش ولم أتوقع أن تنتهى العشرة بيننا بهذه الطريقة بعد 14 سنة، ومحدش سمع صوتى وبشتغل في صمت، وحياتى متعطلة بسببك.

وأكد دياب أن المنتج نصر محروس رافع عليا قضية كاتب فيها أشياء غير حقيقية، زي ما بيرفع قضايا على المطربين اللي بيشتغلوا معاه، مؤكدًا أنه يثق في عدالة القضاء المصري، وأنا متأكد أنه سينصفنى وعندى تقة كبيرة فيه لأننى على حق.

وأشار دياب إلى أنه تعاقد مع إحدى الشركات الأخرى ولكن نصر محروس قام بقفل الأغانى ومنعها من الطرح.

وتشهد أروقة المحاكم قضية متداولة حاليًا بين المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك من جانب، وبين الفنان دياب من جانب آخر، لم يحسم فيها الخلاف حتى الآن، وسببها عقود الاتفاق بين الشركة والمطرب