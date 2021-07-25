شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ عن أغنية "أحب المبتسمين": كلها تفاؤل وحبيت أبعد عن أغانى الحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

وقال طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365" إن ردود أفعال الأغنية فات توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه مشيرًا إلى أن الأغنية كلها تفاؤل وبهجة وبعيدة عن أغانى الحزن التي تعودت عليها.





وتقول كلمات الأغنية:

إلى الناس المكشرين أنا أحب المبتسمين محبش الوشوش حزانا أحب الناس الفرحانة

تولع الدنيا وزعلها ولعانه ولعانه ولعانه

يا عم فكك هي مش مستاهله يعني

يا عم فكك عيش يومينك عادي يعني

فكك يا عم من القيامه مفيش احسن من الابتسامه

مفيش احسن من الابتسامه والنعمه بوس الايدين

يا عم فكك من الكأبه وسيبك من النفخة الكدابه

هي مش مستاهله يابا محدش هيعيش مرتين

يا عم فكك من النداله رجاله ولاد رجاله منعاشرش اتنين شياله ومنحبش المغرورين

منحبش اللي يحبكها اضحك يا عم الضحكة فاكهة

يا عم فك بلاش تمسكها مش مستاهله تعيش حزين

يا عم فكك هي مش مستاهله يعني

جوه بحر الفرح عوم ان شاء الله تنزل بالهدوم

بتشيل نفسك هموم انت فين والهم فين

الوحدة بتجيب اكتئاب مش هتحس بالشباب

وقرر المطرب طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغانى متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.





وأعرب مؤخرًا طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بسعر السوق" التى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، وتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طارق قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته من جانب أصدقائه في الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع أحمد موزه الذى يتميز بصوت قوى.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة يحضر لعدد من الأغانى التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.