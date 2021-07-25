إنجي المقدم تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة إنجي المقدم، سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ووجهت الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها.

وكتبت المقدم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أولا.. وحشتوني جدا، ثانيا.. كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك وسعيد عليكم كلكم، ويا رب تكونوا قضيتوا إجازة سعيدة ووقت لطيف وممتع مع حبايبكم.. أنا آسفة إنها متأخرة شويتين بس كنت بحاول أقضي إجازتي مع عيلتي الصغيرة وأصحابي وحبيبي في هدوء وبعيد شوية عن دوشة السوشيال ميديا".

وأضافت: "ثالثا.. شكرا جدا على كل رسايلكم ومكالماتكم وبوستاتكم بمناسبة عيد ميلادي.. أسعدتوني بمعايداتكم وبدعواتكم وبكلامكم الحلو اللي يفتح النفس.. ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني ودلعتوني، ويا رب أفضل عند حسن ظنكم.. بحبكم أوي، ومحظوظة بيكم وممتنة ليكم جدا".

يذكر أن أخر أعمال إنجي المقدم مسلسل "الاختيار 2" مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بشرى، إياد نصار، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.