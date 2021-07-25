بعد نزاع 4 سنوات.. القضاء الإداري يلزم الرقابة بالتصريح بعرض فيلم "أخر أيام المدينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد نزاع قضائي دام 4 سنوات، قررت الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري، إلزام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإصدار ترخيص بالعرض العام لفيلم "آخر أيام المدينة" للمخرج تامر السعيد.

المستشار القانوني محمود عثمان "محامي مخرج الفيلم"، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت اليوم الأحد، حكما بقبول الدعوى المقامة من المخرج تامر السعيد ضد وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، طعنا على امتناع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (المصنفات الفنية) عن منح الفيلم ترخيص بالعرض العام، وإلغاء قرار الجهة الإدارية".

وأضاف: "الحكم في الدعوى التي تحمل رقم 16441 لسنة 72 قضائية، نهائي وواجب النفاذ".

فيلم "آخر أيام المدينة" قد أثار أزمة عقب تعثر عرضه عام 2016 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتكرر الأمر نفسه في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية.

يُذكر أن الفيلم من إخراج تامر السعيد، بطولة خالد عبدالله، مريم صالح، علي صبحي، حنان يوسف، حيدر حلو، ليلى سامي، من تأليف رشا سلطي وتامر السعيد، وسبق عرضه بمهرجان برلين السينمائي، كما حصل على عدة جوائز بمهرجانات دولية مختلفة في روسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.