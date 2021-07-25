مايان السيد تنشر صورا من رحلتها في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها، صورا جديدة لها من رحلتها في دولة لبنان.

ونشرت "مايان" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "مايان" في الصور من أمام أحد جبال لبنان، وعلقت: "يالله شو حبيتك يا لبنان".

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبدالله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.