3 مفاجآت من يارا لمحبيها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ 6 ثواني

تعجّ الساحة الفنية بالإنتاجات الغنائية في ظل الموسم الصيفي. وفي هذا المجال، وعدت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها بثلاثة مفاجآت متتالية، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعية كاتبة:

“طيّب، إلَيكم الخبَر النّهائي بعد البحث والتدقيق: “مليت” هي الأغنية اللي رح تنزل بكرا ان شاءالله على اليوتوب من “ألبوم غير الناس”

والأغنيتين بينزلوا بعدها بكم يوم علشان تاخذ كلّ أغنية حقّها وشكراً للتّفهُم”.

وتجدر الإشارة الى أن الفنانة يارا أطلقة مؤخراً الأغنية السادسة من ألبومها الجديد بعنوان “هلا مرحب” من كلمات أصايل وألحان البحر وتوزيع حاتم منصور.