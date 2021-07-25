سيرين عبد النور لأمل بشوشة: كل التمنيات الحلوة بعيدك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

عايدت الممثلة اللبنانية والفنانة سيرين عبد النور الممثلة أمل بشوشة بعيد ميلادها. ونشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: “كل التمنيات الحلوة بعيدك امولة وتحقيقي كل احلامك بإذن الله”.

في سياق منفصل، كشفت سيرين عن طبيعة مرض إبنها كريستيانو الّذي أصيب به وهو مرض التيفوئيد.

في التفاصيل، ظهرت سيرين عبد النور مع نجلها كريستيانو رحمة وهي تقول “كوكو مريض”، ودوّنت تحذيراً للأهالي جاء فيه “بليز انتبهوا على اولادكم، اليوم طلع ابني معو شي اسمو تيفوئيد”.

وشرحت سيرين عبد النور التالي: “تنتج الاصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية”. وأضافت “الأعراض هي: حمى شديدة، الصداع، ألم بالمعدة، الإمساك أو الإسهال”.