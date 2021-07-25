الثلاثي المصري أنغام، الشرنوبي وعاشور يحيون أجمل ليالي جدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ ساعتين

ليلة 24 حزيران لم تكن ليلة عادية، بل تميّزت بوجود ثلاثة من ألمع نجوم مصر في سهرة واحدة، أنغام، تامر عاشور ومحمد الشرنوبي، في سهرة عاصفة ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2021 ، التي تستمر شركة بنش مارك Benchmark بتنظيمها، ولكن هذا الأسبوع فاجأت بنش مارك جمهور جدّة بحفلتين متتاليتين في أسبوع واحد.

توافد النجوم تباعاً الى مطار جدّة، ولدى وصوله وجّه تامر عاشور معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنى أن يمضي سهرة مميّزة مع جمهور جدّة، كما وجّه الشكر الى هيئة الترفيه والى معالي المستشار تركي آل الشيخ، أما الشرنوبي فقد أعرب لدى وصوله عن حماسه الشديد للقاء الجمهور السعودي لأول مرة والإستمتاع بحماسهم، حيث أثنى على حسن ذوقهم الفني، كما وجّه الشكر أيضاً الى شركة بنش مارك المنظّمة مشيداً بالجهود الكبيرة التي أقدموا عليها على مستوى الترفيه والحفلات الفنية في السعودية، أما أنغام فقد أعربت عن سعادتها بعودتها للقاء الجمهور السعودي، وبعودة الحفلات الى المملكة والحياة الى البلاد العربية ككل.

قدّم الحفل وجوه الإعلام السعودي دينا يحيى وسامي جميل، حيث شهد مسرح Jeddah Super Dome تفاعلاً جماهيرياً لم يشهده من قبل، فلأول مرة يجتمع ثلاثة نجوم في سهرة واحدة، وهذا التريو لم يكن عادياً بل كان مصرياً صاخباً بامتياز، أشعل حماس الجمهور الذي تفاعل وعلا هتافه حتى ساعات الفجر الأولى، سيّما أن شركة بنش مارك، حرصت على راحة الجمهور وسلامته تحت تشدّد كبير والتزام بإجراءات السلامة والتباعد الإجتماعي التي تفرضها وزارة الصحة السعودية.

افتتح الحفل المطرب محمد الشرنوبي، الذي وجّه كلمة شكر للجمهور لاستقباله العظيم له مصرحًا أنه لم يكن يتخيّل هذا الإستقبال الحارّ من قِبل الجمهور السعودي، وكرّر شكره مشيراً على أنهم أجمل جمهور إلتقى به لغاية اليوم، وأضاف أن وقوفه على مسرح Jeddah Super Dome هو فرصة عظيمة بالنسبة اليه، في المملكة السعودية العزيزة جداً على قلبه والذي يعتبره بلده الثاني، فعلا هتاف الجمهور الذي صرخ له ترحيباً.