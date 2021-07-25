حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 06:50 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا حول وفاة الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” إثر تعرضها لحادث سير على طريق الساحل الشمالي .

وهو الأمر الذي دفع بدرية طلبة إلى الخروج لطمأنة محبيها عليها ونفي كل ما تم تداوله وذلك في مقطع فيديو لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام .

فقالت : ” لكل الحبايب اللي اتصلوا بيا أنا بخير الحمد لله وزي الفل وحسبي الله ونعم الوكيل في الإشاعات .. الدنيا اتقلبت إخواتي كانوا مرعوبين عليا لكن الحمد لله بطمن إخواتي كلهم وبطمن كل حبايبي ” .

كما أعادت بدرية طلبة نشر منشور لأحد مروجي شائعة وفاتها عبر خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” كلب من كلاب الإشاعات ” .