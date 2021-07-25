لقاء الخميسي توجه رسالة قاسية بعد تعرضها للتنمر

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 06:50 مساءً - وجهت الفنانة ” لقاء الخميسي ” رسالة أعربت من خلالها عن غضبها بعد تعرضها للتنمر من جانب بعض المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتبت لقاء الخميسي في منشور لها على فيس بوك : ” أنا لقاء الخميسي .. كل لحظة وأصدقائي وأخواتي بخير وسلام .. الصفحة دي للتواصل والمحبة لأصدقائي اللي بيحبوني وأنا بحبهم .. للتواصل الإيجابي فقط ” .

وتابعت موجهة حديثها إلى المتنمرين : ” أي متنمر أو حاقد أو حاسد مكانه مش هنا .. الدنيا صعبة علينا كلنا ومحتاجين كلنا محبة ودفا علشان نعرف نكمل رحلتنا .. ابعدو عنّا بطاقتكم السلبية وفروها لأنفسكم ” .

وأضافت : ” وللأسف اللي أعتقد أن كتير من المتنمرين مش عارفاها أنكم مش عارفين تحبوا نفسكم وترضوا علشان كده سوادكم بيطلع على الآخرين .. الدنيا مش مستحملة ضغوط .. عالج نفسك وحب نفسك تحب الناس .. شكرا مرة تانية لكل حبايبي وأصدقائي وأخواتي من الداعمين والمحبين .. بحبكم كل الحب ” .

واستكملت الفنانة لقاء الخميسي حديثها في تعليق لها : ” الكلام موجه لأصحاب النفوس المريضة اللي قاموا بالتعليق على البوست السابق واضطريت آسفة إني أمسحه .. كل الحب والاحترام لأصدقائي المحترمين اللي في الصفحة ” .