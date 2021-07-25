اقتصادي وسياسي محنك.. من هو السفير الإسرائيلي لدى الإمارات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، تعيين أمير حايك سفيرا لبلاده لدى الإمارات.

وبتعيينه يصبح حايك أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

فمن هو أمير حايك؟

شغل أمير حايك العديد من المناصب المهنية والسياسية الهامة في إسرائيل قبل تعيينه سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعله اقتصادي وسياسي محنك.



وحاليا يشغل حايك منصب رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية، وسبق له أن ترأس اتحاد المصنّعين في إسرائيل وكان المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والعمل الإسرائيلية.

وحايك هو مواليد عام 1964 في مدينة بيتح تكفا التي نشأ فيها لوالدين عمل كلاهما في مجال المحاسبة.

واستنادا الى صفحته في فيسبوك، فإن حايك درس الاقتصاد في جامعة تل أبيب في الفترة ما بين 1986 و1990.

وبدأ حياته المهنية في العام 1995 حيث تولى منصب مدير عام معهد التصدير الإسرائيلي حتى عام 2001.

وفي أبريل/نيسان 2001، تولى منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة حتى العام 2003 حيث أصبح رئيسا لشركة "تسكوم" لأنظمة البرمجيات حتى عام 2005.

ولاحقا أصبح رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية- الآسيوية حتى عام 2009.

وتولى حايك منصب رئيس اتحاد المصنّعين في إسرائيل ما بين 2011 و2015.

وأصبح رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية في عام 2017.

ولحايك 4 أبناء وهو متزوج من يفعات التي تعمل في جامعة بن غوريون بالنقب في جنوبي إسرائيل.