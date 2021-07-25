شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فنية لـ أنغام على مدار شهر يوليو بأغاني وحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة أنغام انتعاشة فنية كبيرة على مدار أيام الشهر الجارى، مثلما يظهر مع حالة النشاط الفني التي تعيشها سواء من خلال أغنيتها الجديدة التي طرحتها ثانى أيام العيد كدويتو مع وائل كفورى أو الحفلات التي تنشغل بإحيائها منذ بداية الشهر مع جدول ممتلئ بها حتى نهايته مثلما يظهر في السطور التالية التي تعكس تلك الانتعاشة الغنائية.



انغام

حفل دار الأوبرا 1 يوليو

بداية انتعاشة انغام جاءت مع أول يوليو، وبالتحديد مع حفلها أول الشهر التي أحيته داخل دار الأوبرا، والذى حقق نجاحًا كبيرًا بغنائها مجموعة من أبرز أغانيها خلاله وبحضور مكثف من قبل جمهورها ومحبيها.

حفل المنارة

كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، يوم الجمعة 30 يوليو، حيث تقدم فيه باقة من أحدث أغانيها، بالإضافة إلى أبرز الأغانى التي غنتها طيلة مشوارها الغنائى.

أغنية جديدة

وما بين حفلين بداية الشهر ونهايته لم تكتف أنغام بذلك وإنما طرحت دويتو جديد عبارة عن أغنية «برضه بتوحشني» التي طرحتها كدويتو مع وائل كفورى ثانى أيام العيد بالتحديد.