كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:43 مساءً - كشف الحساب الرسمي للفنان ” أحمد فلوكس ” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن لجوئه للقضاء واتخاذه للإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الأشخاص لم يكشف عن هويتهم والذي اتهمهم بتشويه سمعته والإساءة له .
فجاء في منشور له : ” يعلن باسم ميلاد المستشار القانوني لـ أحمد فلوكس إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية اليوم بالتشهير العلن وبالإساءة وبتشويه سمعته وبادعاءات كاذبة ضده وبشتمه من جانب 3 أشخاص ” .
وتابع : ” وباستخدام طرق الابتزاز النفسي والخوض في الأعراض علنا والإساءة لسمعته بدون وجه حق واستخدامهم لأكاذيب ليس لها أساس من الصحة لتشويه سمعته وسيعلن عن أسمائهم غدا بأرقام المحاضر لإعلانهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الخوض في الأعراض علنا والإساءة لسمعته .. فنان مصري شهير يعلن لجوئه للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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