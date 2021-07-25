بسبب الخوض في الأعراض علنا والإساءة لسمعته .. فنان مصري شهير يعلن لجوئه للقضاء

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:43 مساءً - كشف الحساب الرسمي للفنان ” أحمد فلوكس ” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن لجوئه للقضاء واتخاذه للإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الأشخاص لم يكشف عن هويتهم والذي اتهمهم بتشويه سمعته والإساءة له .

فجاء في منشور له : ” يعلن باسم ميلاد المستشار القانوني لـ أحمد فلوكس إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية اليوم بالتشهير العلن وبالإساءة وبتشويه سمعته وبادعاءات كاذبة ضده وبشتمه من جانب 3 أشخاص ” .

وتابع : ” وباستخدام طرق الابتزاز النفسي والخوض في الأعراض علنا والإساءة لسمعته بدون وجه حق واستخدامهم لأكاذيب ليس لها أساس من الصحة لتشويه سمعته وسيعلن عن أسمائهم غدا بأرقام المحاضر لإعلانهم ” .