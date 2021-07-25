تعليق شريهان على مسرحيتها الجديدة ” كوكو شانيل “

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” شريهان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على نجاح مسرحيتها الجديدة ” كوكو شانيل ” التي عادت بها إلى الأضواء والساحة الفنية بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة .

وأعربت شريهان عن سعادتها بإشادة الإعلامية ” لميس الحديدي ” بأدائها في مسرحية كوكو شانيل واصفة إياها ب ” الأيقونة ” وأن المسرحية تضاهي المسارح العالمية في كافة التفاصيل من حيث الإخراج والإنتاج والديكور وغيره .

فكتبت شريهان في تعليقها : ” أنا فرحانه وسعيدة .. فخورة إني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف إنتظاركم وحبكم واحترامكم وتقديركم يا لميس ” .

وتابعت : ” وهكذا في نظري وقلبي ودمي وفكري الفن لابد أن يكون ولازم أن يكون بدون أي تنازل في كل وأي شئ .. ونعم يا حبيبتي ” حولوا كل محنة إلى منحة ” هذا أنا ” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Sherihan/status/1418941407298002956?ref_src=twsrc%5Etfw