تعليق شريهان على مسرحيتها الجديدة ” كوكو شانيل “

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” شريهان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على نجاح مسرحيتها الجديدة ” كوكو شانيل ” التي عادت بها إلى الأضواء والساحة الفنية بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة .
وأعربت شريهان عن سعادتها بإشادة الإعلامية ” لميس الحديدي ” بأدائها في مسرحية كوكو شانيل واصفة إياها ب ” الأيقونة ” وأن المسرحية تضاهي المسارح العالمية في كافة التفاصيل من حيث الإخراج والإنتاج والديكور وغيره .
فكتبت شريهان في تعليقها : ” أنا فرحانه وسعيدة .. فخورة إني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف إنتظاركم وحبكم واحترامكم وتقديركم يا لميس ” .
وتابعت : ” وهكذا في نظري وقلبي ودمي وفكري الفن لابد أن يكون ولازم أن يكون بدون أي تنازل في كل وأي شئ .. ونعم يا حبيبتي ” حولوا كل محنة إلى منحة ” هذا أنا ” .
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