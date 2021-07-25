أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:43 مساءً - أحيا الفنان ” أحمد الفيشاوي ” الذكرى الثانية لوفاة والده الفنان ” فاروق الفيشاوي ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور عددا من الصور تجمع أحمد الفيشاوي بوالده كتب في تعليقه عليها : ” ذكرى سنوية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي .. شكرا علي كل مرة ساعدتني فيها ، شكرا علي تعليمي ، شكرا علي تربيتي ، شكرا علي كرمك وحنانك مع كل الناس ” .

وتابع : ” أحبك أبي .. الفجوة اللي في قلبي هتقعد تكبر لحد ما اشوفك بخير .. وحشتني يا أصيل يا محترم .. اه وأخيرا شكرا علي فرحتك بيا ” .

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان قد رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز ال 67 عاما .