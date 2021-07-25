سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة ب ” روب الحمام “

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:43 مساءً - خضعت الفنانة ” سمية الخشاب ” لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ” رامي صايغ ” والتي نشرت مجموعة من الصور منها عبر حسابها على إنستجرام .

وظهرت سمية الخشاب في الصور وهي داخل غرفة بأحد الفنادق في دبي وتجلس على سرير مرتدية ” روب الحمام ” من فيرساتشي باللون الأبيض .

وكتبت سمية الخشاب في تعليقها على الصور : ” الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقًا مع نفسك ” .