الكويت تقرر ترحيل هذا الفنان من أراضيها

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:43 مساءً - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بترحيل الفنان الباكستاني ” فرحان العلي ” من أراضيها وترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة وذلك بسبب فيديو له خادش للحياء وغير لائق .
وكانت محكمة الجنايات على خلفية هذا الأمر قد قضت بعقوبة فرحان العلي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
ووجهت لفرحان العلي تهمة نشر فيديو خادش للحياء على تطبيق ” سناب شات ” .. إلا أن محكمة التمييز القاضي قضت بإلغاء حبسه سنتين .
يذكر أنه في يونيو 2020 كانت قد ألقت أجهزة الأمن في الكويت القبض على الفنان الباكستاني فرحان العلي لاتهامه بنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي .. وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه والتي أمرت حينها بحبسه 21 يوما على ذمة التحقيقات .
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