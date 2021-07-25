زوجة محمود العسيلي تصفه بهذه الكلمة.. والأخير مندهش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت خبيرة التجميل، أمنية عبدالمنعم، زوجة الفنان المصري محمود العسيلي، صورة جمعتهما عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، ووصفته بكلمة لم يفهمها الأخير، بل وأثارت اندهاشه، ما جعله يعلق على ما كتبت.

وتركت أمنية تعليقاً على الصورة، وصفت فيه محمود العسيلي زوجها بأنه صديقها الأنتيم، حيث دونت الكلمة باللغة الإنجليزية وبطريقة مختصرة فكتبت: “el bff bt3y”، ما جعله يترك تعليقاً عبر فيه عن اندهاشه من خلال “إيموجي”.

وتدخل بعض المتابعين يوضحون له مقصدها بأنه صديقها الأنتيم، وأن هذا شيء جيد، لاسيما أنه يعني بالنسبة للمرأة أفضل شيء في علاقتها بزوجها، عندما يصيران صديقين، حيث تدوم تلك العلاقة طيلة العمر، بينما رد العسيلي على ذلك التعليق، بقوله: “غالباً دي حاجة كيوت”.

فيما علقت أمنية عبدالمنعم، مجدداً، بالكلمة كاملة في رد على تعليق محمود العسيلي كي تفهمه ما تقصد فكتبت: “esseily el bestfriend”، مرفقة “إيموجي” الضحك مع تعليقها.

وتم عقد قران محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مطلع يناير من العام الماضي، وهي الزيجة الثالثة له، ووقتها شارك الجمهور مجموعة من الصور، توثق لحظة عقد القران، وتوقيع زوجته على عقد الزواج، وبعض الصور العائلية، وكذلك نشرت زوجته صوراً تجمعهما.

وكان محمود العسيلي قد احتفل بعيد زواجه الأول في 7 يناير من العام الجاري، إذ وصفها حينها بقوله: “بطاطستي”، من خلال نشره صورة تجمعهما مُعلقاً عليها: “عيد زواج سعيد زوجتي العزيزة اللذيذة.. كل عام وأنتي بطاطستي”.