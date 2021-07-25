روبي تنافس في دراما رمضان بجزء ثانٍ من “رمضان كريم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية، روبي، للعودة بقوة إلى المنافسة في دراما رمضان، حيث أعلن مواطنها الفنان محمد لطفي، عبر حسابه في موقع “إنستغرام” عن إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل “رمضان كريم”.

وشارك لطفي بوستر الجزء الأول من المسلسل، والذي جمع العديد من الأبطال دون أن يوضح من منهم مستمر في الجزء الثاني ومن اعتذر أو استبعد، مكتفياً بالتعليق على أن العمل سيجري عرضه في دراما رمضان المقبل، فكتب: “انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022”.

وأفادت بعد المصادر، أن روبي ستكون بطلة المسلسل في جزئه الثاني، وأنه جرى الاتفاق معها على العمل الذي سينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، بينما تم الاتفاق مع كل من سيد رجب ومحمد لطفي، للوجود في المسلسل أيضاً.

وكشفت المصادر عن أن الجزء الثاني تم البدء بكتابته منذ فترة، ويقوم مؤلفه باستكماله هذه الفترة، على أن ينضم للعمل بعض الفنانين الشباب، مع الإبقاء على نجوم العمل الذين تركوا بصمة مع الجمهور عند عرض الجزء الأول، ومن بينهم ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، وشريف سلامة.