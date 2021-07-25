وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى.. شاهدوا الشبه بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان اللبناني، وائل جسار، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الكبرى “مارلين”، متمنياً لها العديد من الأيام الحلوة والعمر المديد. ونشر وائل جسار، عبر صفحته على “إنستغرام”، صورة تجمعه بابنته مارلين، التي أصبحت فتاة مراهقة ظهر خلالها مدى الشبه الكبير بينهما في الملامح.

وعلق النجم اللبناني علي صورته مع ابنته مارلين، قائلاً: “حياتي أنت يا بنتي الله يخليلي ياكي وعقبال المية سنة والله يعطيكي أيام حلوة”.

وانهالت تعليقات التهنئة المليئة بالحب من جانب متابعي وائل جسار، الذين أكدوا على قوة الشبه بينه وبين ابنته مارلين، وتمنوا لهما كل الحب والسعادة.

وأحيا الفنان اللبناني وائل جسار، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حفلين غنائيين في مصر وسط حضور جماهيري ضخم: الأول بمدينة الإسكندرية، والثاني في مدينة العلمين الجديدة.

ولدى وائل جسار طفلان، هما: “مارلين”، و”وائل جونيور” من زوجته ميراي، التي تزوجها عام 2005، بعد قصة حب قوية.