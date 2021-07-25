نجوى كرم تجتاح مواقع التواصل.. “مغرومة” بعد 23 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول انتظار وترقب، كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن غلاف عملها الفني الجديد استعدادًا لطرحه في الأيام المقبلة في تعاون جديد يجمعها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ونشرت نجوى كرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” صورة غلاف العمل الذي اختارت له اسم “مغرومة” وهو نفس عنوان ألبومها الشهير الذي صدر قبل 23 عامًا مع “روتانا” وعلّقت قائلةً: “ب ١٩٩٨ – كانت … اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر …. روتانا – نجوى كرم”.

وكانت نجوى كرم، قد تصدّرت في الساعات الماضية قائمة العبارات الأكثر تداولًا في عدد من البلدان العربية بهاشتاغ #NajwaKaram2021، إذ عمد عدد كبير من جمهورها على نشر الهاشتاغ تعبيرًا عن حماسهم لجديدها الفني.

الجدير ذكره أن نجوى كرم شوّقت منذ أيام المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعملها الجديد، ونشرت مقطع فيديو تجازو المليون مشاهدة عبر انستغرام ظهرت من خلاله في الاستوديو أثناء تسجيل بعض الأغنيات الجديدة.