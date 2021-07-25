شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي في الذكرى الثانية لوفاة والده: "شكرًا على تربيتي وكرمك مع كل الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد الفيشاوي الذكرى الثانية لوفاة والده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، ونشر صورة تجمعهما من طفولته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة برسالة مؤثرة له يقول بها: ذكرى سنوية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. شكرًا علي كل مره ساعدتني فيها، شكرًا علي تعليمي، شكرًا علي تربيتي، شكرًا علي كرمك و حنانك مع كل الناس.. بحبك يا بابا".

وتابع: "الفجوه اللي في قلبي هتعد تكبر لحد ما أشوفك بخير.. وحشتني يا أصيل يا محترم، وأخيرًا شكرًا على فرحتك بيا".



احمد الفيشاوي

من ناحية أخري حرص عدد من أقارب النجم الراحل علي إحياء ذكري رحيله بزيارة قبره فى مسقط رأسه، وقال عزت عبد الحميد الفيشاوى، أحد أقارب الفنان الراحل فاروق الفيشاوى فى ذكرى وفاته الثانية، أنه كان دائم الزيارة لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، فى جميع المناسبات سواء كانت افراح أو أحزان، لأنه كان يحب جميع أفراد عائلته الكبير والصغير.

فاروق الفيشاوى ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفى والده عندما كان فى الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

فاروق الفيشاوى حصل على بكالريوس فى الطب العام وقبلها على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس كان الظهور الكبير له فى فيلم المشبوه مع النجم عادل إمام، ثم تزوج من الفنانة سمية الألفى وأنجبا أحمد الفيشاوى وعمر الفيشاوى.